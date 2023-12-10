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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كاتب صحفي: ما يحدث الآن هو اصطفاف للوعي الجمعي المصري خلف الدولة

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الرهان على الوعي المصري دائما رابح، إذ يتجلى الوعي في مختلف المِحن والأزمات وحتى في التوقيتات الهامة التي تستدعي وجود اصطفاف شعبي.

وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن ما يحدث الآن هو اصطفاف الوعي الجمعي المصري خلف الدولة من أجل الحفاظ على المستقبل، وهذا نتاج جهد كبير لما حققته الدولة خلال السنوات الماضية سواء من خلال الاستقرار أو محاربة الفكر المتطرف، فضلا عن البناء السياسي للدولة وفتح المجال للأحزاب والمجتمع المدني، أو حتى على الصعيد التنموي والبناء والتعمير.

وأوضح أن كل الأمور سالفة الذكر أيقظت الوعي المصري، وجعلت المواطن يدرك أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن أهمية القرار السياسي، فبدونه لا يمكن اتخاذ أي قرار يتعلق بالاقتصاد أو التنمية، إذ إن كل تلك الأمور تحتاج إلى قرار سياسي في البداية.

وأشار إلى أن إدلاء المواطن اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية واختياره رئيس له يشكل القرار السياسي الذي يقود الدولة المصرية خلال الـ6 سنوات القادمة، ويضمن له الأمن والاستقرار ونمو الاقتصاد والازدهار، ويعزز العلاقات الخارجية وغيرها من الأمور.

وأكمل: «هناك وعي كبير تشكل لدى المواطن خلال التسع سنوات الماضية، وهذا الجهد ساهم فيه أيضا القوى الناعمة المصرية»، مشيرا إلى أن الأمور والأحداث السابقة أثرت في الوعي الجمعي المصري، وأصبح المواطن لا يتأثر بالأكاذيب.

الوعي المصري الاستحقاقات الانتخابية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الاستقرار

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