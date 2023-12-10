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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«الوطنية للانتخابات» تتابع عمليات التصويت بأول أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرضت قناة اكسترا نيوز، بثًا مباشرًا لمتابعة الهيئة الوطنية للانتخابات، عملية التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

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محافظ بني سويف يتابع "من مركز السيطرة" انتظام التصويت بلجان الانتخابات الرئاسية

وبدأ توافد الناخبين مبكرًا على لجان الاقتراع في المحافظات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، على مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتح باب التصويت بحسب ما استعرضت فضائية "إكسترانيوز" في لقطات حية لها.

وذلك قبل فتح باب التصويت باللجان المختلفة على مستوى الجمهورية حيث كان من المقرر أن تبدأ أعمال التصويت في تمام الساعة التاسعة ولمدة 3 أيام إلا أن تواجد الناخبين بدأ من تمام الساعة السابعة من أجل المشاركة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.

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