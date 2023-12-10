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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

أدلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بصوته في انتخابات الرئاسة، صباح اليوم الأحد، بلجنة مدرسة الطبري التابعة لمدينة الشروق.

 

وقال وكيل الأزهر عقب الإدلاء بصوته، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية وكل الاستحقاقات الوطنية؛ واجب وطني، ومسؤولية في حق هذا الوطن، داعيا المصريين إلى المشاركة بإرادتهم الحرة الواعية لرسم مستقبل هذا الوطن، مؤكدا أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا بمطالبه وأهدافه.

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وبدأت اليوم، أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهي الأحد، والاثنين، والثلاثاء، الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

 

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