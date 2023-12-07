خالد الجندي: الانتخابات الرئاسية ليست مسألة شخصية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، معلقا على الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية 2024 أنها مسألة ليست شخصية بأنك تشارك أو لا، لكن السؤال هو هل أنت إيجابي أم سلبي؟"



وقال الجندي، خلال تقديم برنامجه" لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس:"كل الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالي ايجابيين، عشان نريح بعض مفيش فيهم نبي يقولك وأنا مالي، وفي فرق بين الصالح والمصلح، الصالح هو في حالة بس غير نافع للمجتمع، والمصلح رجل تحول لمصلح ويصدر الايجابية والقرآن بيقولك إنا لا نضيع أجرالمصلحين".

وأضاف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، إن حق الوطن لا بد أن يتم تأديته في اللحظة الأولي، ومن لم يفعل ذلك يخرج من دائرة المنتمين لهذا الوطن مطالبا بضرورة الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية 2024.

أضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على قناة دي إم سي ، أن من أهم حقوق هذا الوطن الاصطفاف الوطني، وأنه إذا دعاك وطنك لواجب لا بد أن يتم الاصطفاف في هذا الوجب ولا يفرق فيه بين رجل وامرأه، والانتخابات الرئاسية التي سنقبل عليها هي من الأمور الحتمية ولا بد أن تقول رأيك الذي ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالي

وقال الجندي، ان المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أمر حتمي.