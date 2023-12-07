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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر حتمي

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، إن حق الوطن لا بد أن يتم تأديته في اللحظة الأولي، ومن لم يفعل ذلك يخرج من دائرة المنتمين لهذا الوطن، مؤكدا ضرورة الاستعداد جيدا للانتخابات الرئاسية 2024.

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وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على قناة دي إم سي، أن من أهم حقوق هذا الوطن الاصطفاف الوطني، وأنه إذا دعاك وطنك لواجب لا بد أن يتم الاصطفاف في هذا الوجب ولا يفرق فيه بين رجل وامرأة، والانتخابات الرئاسية التي سنقبل عليها هي من الأمور الحتمية ولا بد أن تقول رأيك الذي ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالي.

واختتم خالد الجندي، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أمر حتمي.

خالد الجندي الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية 2024 المشاركة فى الانتخابات الاصطفاف الوطني

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