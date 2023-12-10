الصحف الإماراتية اليوم| إسرائيل تحاصر خان يونس بـ"حزام ناري".. والفيتو الأمريكي يسرع وتيرة التهجير في غزة.. واليونيسف: غزة أخطر مكان في العالم للأطفال

إسرائيل تشن قصفاً مكثفاً على جنوب غزة بعد الفيتو الأمريكي

أسر الرهائن الإسرائيليين: ينبغي أن تكون الأولوية لإعادتهم وليس الحرب ضد حماس

إحباط دولي من «الفيتو» الأمريكي بشأن حرب غزة

رئيس الوزراء القطري يؤكد مواصلة الجهود لتجديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل خمسة جنود في حرب غزة

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، وكان الحدث الأهم هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة البيان أن القوات الإسرائيلية شنت غارات عنيفة على مدينة خان يونس فجر اليوم لتشكل حزاماً نارياً يعزل خان يونس عن محيطها، وخاصة طريق رفح جنوباً حيث تستهدف الطائرات الطريق الواصل بين المدينتين، في تناقض مع أوامر الإخلاء الجديدة لآلاف السكان والتي تسارعت بعد "الفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت مصادر فلسطينية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن سلسلة غارات عنيفة جداً على مناطق في جنوب مدينة خان يونس، متحدثة عن "حزام ناري بعشرات الغارات تستهدف الطريق بين خان يونس ورفح".

وأضافت أن ذلك "يترافق مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على محيط مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس بجنوب القطاع".

وأكدت إسرائيل السبت من جهتها عزمها على "تكثيف الضغط" في هجومها على حماس في غزة، غداة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأفادت الصحيفة بأن منظمات إغاثة دولية وجهت انتقادا حادا لفشل الأمم المتحدة في التوصل لوقف الحرب في غزة.

وقالت عدة منظمات إغاثة في بيان مشترك السبت: "نشعر بالجزع إزاء فشل مجلس الأمن في إصدار قرار لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين دون شروط".

وأضافت: "كان من شأن تنفيذ مثل هذا القرار إعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس للمدنيين في غزة، هم في حاجة ماسة إليها، حيث يتعرضون لقصف بلا هوادة. كانت هذه فرصة لوقف العنف، ولكنها ضاعت".

وتضم هذه المنظمات "انقذوا الأطفال" و"العمل ضد الجوع" و"أوكسفام" و"كير" و"المجلس النرويجي للاجئين".

واستخدمت الولايات المتحدة، وهى حليف مقرب لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) في التصويت ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يوم الجمعة، رغم الوضع المتدهور للمدنيين في قطاع غزة.

كما لفتت صحيفة الخليج إلى أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع القرار الذي قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة، أضاع فرصة لوقف نزف الخسائر البشرية، وألقى بظلال سلبية حول قدرة المجتمع الدولي على حماية المدنيين خلال الصراعات المسلحة، مؤكداً أن «العالم اليوم أحوج ما يكون إلى توحيد معاييره الأخلاقية والانحياز للإنسانية».

وأعربت بيانات عربية ودولية عن إحباطها وخيبة أملها من الفيتو الأمريكي وسط مطالبات متجددة بضرورة تحرك مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فوراً، بينما بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تجاوز حدود الرقابة العسكرية لكشف خسائر الجيش في قطاع غزة، وأعلنت أن المستشفيات تستقبل يومياً نحو 60 جريحاً من الجنود، فيما قتل خمسة أمس، بينهم ابن شقيقة رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب غادي إيزنكوت بعد مقتل نجله قبل يومين، فيما تواصل القصف المدمر في أنحاء القطاع مخلفاً عشرات الضحايا أغلبهم نساء وأطفال.

كما أشارت صحيفة البيان إلى تجمع المئات من الإسرائيليين في ما بات يعرف باسم ساحة الرهائن في تل أبيب السبت للمطالبة بالإفراج عن نحو 140 شخصا لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ومع توالي صعود المتحدثين إلى منصة في الساحة، رفع مشاركون لافتات كُتب عليها "إنهم يثقون بنا لإخراجهم من الجحيم" و"أعيدوهم الآن إلى الوطن".

وقال روبي تشين، والد الرهينة إيتاي تشين البالغ 19 عاما، بعد اعتلائه المنصة "نحن نطالب الحكومة الإسرائيلية وحكومة الحرب بشرح ما هو مطروح بالضبط على طاولة المفاوضات".

أضاف تشين الذي كان نجله الجندي في الخدمة عند خطفه "نحن نطالب بأن نكون جزءا من عملية التفاوض"، متابعا "أخرجوهم الآن، فورا، مهما كان الثمن".

واعتبر يوآف زالمانوفيتز أن الحكومة "لا تهتم" لأمر الرهائن، قائلا لوكالة فرانس برس "إنهم يريدون الانتقام".

وأوضحت صحيفة الامارات اليوم تأكيد رئيس الوزراء القطري، الأحد، أنّ جهود الوساطة لتجديد الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مستمرة، رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي "يضيق المجال" لتحقيق النتائج المرجوة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في منتدى الدوحة إنّ "جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة. ولن نستسلم"، مضيفاً أن "استمرار القصف لا يؤدي إلا إلى تضييق هذا المجال أمامنا".

وأفادت صحيفة الاتحاد بإعلان الجيش الإسرائيلي، في بيان في وقت مبكر اليوم الأحد، إن خمسة من جنوده قتلوا في الحرب على قطاع غزة.

وذكر بيان الجيش المنشور على موقع «إكس» أن أربعة جنود قتلوا أثناء القتال في جنوب غزة فيما توفي الخامس متأثراً بجراحه بعد القتال في السابع من أكتوبر.

ومنذ انهيار الهدنة مع حركة حماس مطلع الشهر الجاري، وسعت إسرائيل حملتها البرية في النصف الجنوبي من قطاع غزة باقتحام مدينة خان يونس الرئيسية، وفي الوقت نفسه، أعلن الجانبان عن تصاعد كبير في القتال بالشمال.

كما أوضحت الصحيفة ايضا ما ذكرته أديل خضر، المديرة الإقليمية لمنظمة «اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، أن قطاع غزة بات أخطر مكان في العالم على الأطفال.

وقالت خضر، في بيان: «قطاع غزة بات أخطر مكان في العالم على الأطفال بعدما أجبر حوالي مليون طفل على النزوح قسراً من منازلهم».

وأضافت أن «التقارير تفيد بأن العشرات من الأطفال يقتلون ويصابون يومياً، أحياء بأكملها، حيث كان الأطفال يلعبون ويذهبون إلى المدارس، تحولت إلى أكوام من الأنقاض، بلا حياة فيها».

وتابعت: «لقد ظلت (اليونيسف) والجهات الإنسانية الأخرى تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع، يصف فريقنا الموجود على الأرض لقاءه بأطفال فقدوا أطرافهم ومصابين بحروق من الدرجة الثالثة، وأطفال أصيبوا بالصدمة بسبب العنف المستمر الذي يحيط بهم».

وزادت المسؤولة الأممية: «أجبر حوالي مليون طفل للنزوح قسراً من منازلهم، ويتم دفعهم الآن أكثر فأكثر إلى الجنوب إلى مناطق صغيرة مكتظة دون ماء أو طعام أو حماية، مما يعرضهم بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه، وتتعرض حياتهم لمزيد من التهديد بسبب الجفاف وسوء التغذية والمرض».