وزير التجارة والصناعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

رصدت كاميرا قناة صدى البلد، الساعات الأولى من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام وفقا للجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

وقال عصام الشندويلي، مراسل قناة صدى البلد، من محافظة الإسكندرية، إن هناك حشودا كبيرة أمام مقار اللجان الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحا أن هناك أعدادا غفيرة تتوافد على اللجان، ليرسم المصريون مشهدا رائعا يراه العالم أجمع اليوم.



أشار مراسل قناة صدى البلد، من محافظة الإسكندرية، إلى أن المصريين يحتفون اليوم باختيار رئيسهم، لافتا إلى أن ما نراه في الإسكندرية عروس البحر المتوسط هو عرس ديمقراطي بمعنى الكلمة.