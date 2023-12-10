إقبال كثيف من الشباب وذوي الهمم للتصويت في لجنة هشام شتا بالهرم

شهدت لجنة مدرسة هشام شتا بالهرم اليوم /الأحد/ (أول يوم التصويت بالانتخابات الرئاسية) 2024، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتوافدت أعداد كبيرة من الناخبين أمام مقر اللجنة، وتنوعت المشاركة للناخبين من سيدات ورجال وشباب.



وحرص الأشخاص ذوو الإعاقة على تقدم صفوف المشاركين في التصويت الانتخابي رافعين أعلام مصر، معربين عن سعادتهم بما تبذله الدولة المصرية تحت شعار "قادرون باختلاف".



وتجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء.

