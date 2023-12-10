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رئيس التحرير
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برلمان

أمين عام مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أدلى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب بصوته في الانتخابات الرئاسية –اليوم - بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى - التجمع الأول – محافظة القاهرة.

وأكد أمين عام مجلس النواب أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري أصيل لكل مواطن مصري، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات ضمانة لتحقيق الديمقراطية ودليل على الرغبة الحقيقة لدى جميع المصريين في تقدم وطنهم واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد المستشار أحمد مناع بحسن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية التي تمت تحت إشراف قضائي كامل من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

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