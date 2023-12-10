وزير النقل: المصريون يسجلون ملحمة بطولية رائعة ويضربون المثل في حب الوطن

أدلى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم في لجنة مدرسة سيزا نبراوى الإعدادية بنات بالتجمع الخامس.

وقال وزير النقل في تصريح له عقب إدلائه بصوته، "إن اليوم هو عُرس ديمقراطي بكل ما تحمله الكلمة من معان لواحد من أهم الاستحقاقات الدستورية معربا عن سعادته بالإقبال الكبير للمصريين والذي رفعوا أعلام مصر لانتخاب رئيس مصر القادم للفترة 2024- 2030.

مضيفا أن هذا المشهد العظيم يثبت أن المصريين دائما شعب مبهر فهم يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة ويضربون كعادتهم المثل في حب الوطن وحريصين على نجاح الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع أن شعب مصر من أعظم شعوب العالم" وأن أبناء الوطن يقفون صفا واحدا خلف وطنهم لاستكمال مسيرة الإنجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وأن الشعب المصري هو صاحب القرار لاختيار رئيسه ويعي تماما مصلحة الوطن.

وأشار وزير النقل إلى أنه أدلى بصوته اليوم لمن حمل الأمانة وخلص مصر من الإرهاب ويعرف مصلحة الوطن وأمنها القومي ويعمل على رفع اسم مصر في المحافل الدولية وينفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة قطاعات الدولة لتحقيق النهضة الشاملة لها والذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة مضيفا ادليت بصوتي لصاحب العزيمة والإصرار والإرادة القوية والرؤية الثاقبة والشجاعة والذي يعمل دائما من اجل خدمة الشعب المصري العظيم.

و أشار وزير النقل إلى أن الشباب دائما فى الطليعة ولا بد أن يدلوا بصوتهم لأنهم المستقبل وان يثبتوا للعالم ان شباب مصر بخير وواعي وحريص على مصلحة بلده، مضيفا أن الشباب لن ينجرف وراء الشائعات بأن الانتخابات محسومة لمرشح بعينه، فلا بد للشباب من النزول والمشاركة حتى لو رأوا أن هناك مرشحا فرصته أكبر من باقى المرشحين وليثبت الشباب للعالم أنه على درجة كبيرة من الوعي والفهم وحريص على اختيار رئيسه بنفسه.

كما أشاد وزير النقل بالتنظيم الجيد وسهولة وصول الناخبين إلى لجانهم، و بحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كافة ضمانات لنجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم.

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