أول قرار من الزمالك بعد انتهاء عقوبة الثلاثي فتوح والزناري وصبحي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قرار الزمالك بعد انتهاء عقوبة الثلاثي فتوح وصبحي والزناري .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الجهاز الفني للزمالك يقرر وضع برنامج خاص للثلاثي فتوح والزناري وصبحي".

وأكد محمد عبدالواحد نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، أخطأوا خطأ جسيما، ولا يمكن المغفرة لهم.

وتابع عبدالواحد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا أتوقع عرضهم للبيع كما يشاع، والقرار منقوص منه الحزم".

وأضاف محمد عبدالواحد: "أعتقد أن قرار عرضهم للبيع جاء لتهدئة الرأي العام، ولكن إذا تم تطبيق القرار حتى لو ذهب فتوح للأهلي، سوف يكون القرار صحيح 100%".