عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانة بطالة

أفادت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد الإسرائيليين المتقدمين للحصول على إعانة البطالة منذ بداية أكتوبر الماضي وحتى اليوم، إلى 175414 طالبا، مشيرة إلى أن 126.564 منهم ذهبوا إلى الجيش قسراً.

ووفقا للقناة فإنه منذ بداية الشهر الحالي وحتى الآن، تم تقديم 12529 طلبًا للحصول على إعانات البطالة، أكثر من ثلثيها إسرائيليين تم وضعهم على البطالة القسرية.

وقالت القناة إن 59% من المتقدمين للحصول على إعانات البطالة في مكتب التأمين الوطني الإسرائيلي تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، و39% تتراوح أعمارهم بين 41 و67 عاما، وحوالي ألف طلب قدمها أشخاص تبلغ أعمارهم 67 عاما فما فوق.

وأضافت القناة أن بيانات التأمين الوطني الإسرائيلي تظهر أنه من بين جميع أولئك الذين لديهم "مطالبة نشطة" للبطالة - عاد 25362 إلى العمل.