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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المرشح الرئاسي فريد زهران يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

فريد زهران
فريد زهران

أدلى المرشح الرئاسي فريد زهران بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في أول أيامها داخل مصر، وفقا لما أفادت به قناة "إكسترا نيوز".

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
https://www.youtube.com/watch?v=4XvRyhTM6r0&ab_

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