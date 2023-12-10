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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفريق أسامة ربيع في صفوف الناخبين بإحدى لجان الوافدين بالإسماعيلية

الفريق أسامة
الفريق أسامة

أدلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين بالمنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية.

وأصر ربيع على الوقوف بالصف بين الناخبين رغم إفساح الطريق له.

وأكد حرص كل أبناء هيئة قناة السويس على الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الانتخابى.

وشدد على ما وصفه بالأجواء الحماسية منذ بداية اليوم أمام اللجان، والتى تؤكد وعى المصريين بالتحديات  التى تواجهها مصر، وضرورة توصيل رسالة للعالم بوعى الشعب المصرى.

وأكد تشكيل غرفة متابعة لمساعدة العاملين بالهيئة للإدلاء بأصواتهم فى أجواء هادئة وحرية تامة.

ودعا ربيع جموع الشعب المصرى للمشاركة في الانتخابات في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن.

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