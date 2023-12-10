محافظ القاهرة يتفقد سير العملية الانتخابية بلجان مدينة نصر

الأحد 10/ديسمبر/2023 - 12:12 م 12/10/2023 12:12:46 PM

تفقد الدكتور خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لجان الجامعة العمالية والاطمئنان على سير العملية الانتخابية بمدينة نصر.

وذلك برفقة مجموعة من المشرفين للعملية الانتخابية بلجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر.

وشهدت اللجنة المذكورة حشد هائل من الناخبين للاقتراع على الانتخابات الرئاسية في أولى أيامها .

وتوافد المئات من الناخبين إلى مقره الاقتراع الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

فيما رفع الناخبين الإعلام المصرية وسط الاغاني الوطنية، في حالة من الحماس والبهجة.

وكان اغلب الوافدين للمقر الانتخابي من السيدات والرجال والشباب بكافة الأعمار .