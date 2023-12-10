انتخابات هذه المرة غير.. نشأت الديهي يحكي تجربته في التصويت صباح اليوم

روى الإعلامي نشأت الديهي، تجربته في التصويت صباح اليوم بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المشهد كان يدعو للفخر و الإعجاب و التأمل، حيث كان أول الناخبين اليوم بمقر لجنته للقيام بالإدلاء بصوته.

وعقب نشأت الديهي، أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامجه على شاشة TEN، " الناس طالعة من تلقاء نفسها للتصويت استشعارا باللحظة الفارقة و التاريخية، و أن انتخابات هذه المرة ليست ككل الانتخابات الرئاسية السابقة".

وأوضح "الديهي"، أن انتخابات هذه المرة مختلفة، مطالبا الجميع بالنظر إلى ما وراء الصورة، معقبا: " اليوم رأيت أن الشباب و الشابات اللي لسة متسجل اسمهم بقوائم الانتخابات هم الذين يتسيدوا المشهد".

هم من يتقدموا الصفوف

وأشار إلى أن عدد الشباب و الشابات هو الأكثر بالمشهد الانتخابي، معقبا: " بالنسبالي حصل تصحيح لأخطاء تاريخية، الناس اللي كانت عارضه عن المشاركة هم من يتقدموا الصفوف اليوم".