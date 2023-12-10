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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

انتخابات هذه المرة غير.. نشأت الديهي يحكي تجربته في التصويت صباح اليوم

صدى البلد

روى الإعلامي نشأت الديهي، تجربته في التصويت صباح اليوم بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المشهد كان يدعو للفخر و الإعجاب و التأمل، حيث كان أول الناخبين اليوم بمقر لجنته للقيام بالإدلاء بصوته.  

وعقب نشأت الديهي، أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامجه على شاشة TEN، " الناس طالعة من تلقاء نفسها للتصويت استشعارا باللحظة الفارقة و التاريخية، و أن انتخابات هذه المرة ليست ككل الانتخابات الرئاسية السابقة".

وأوضح "الديهي"، أن انتخابات هذه المرة مختلفة، مطالبا الجميع بالنظر إلى ما وراء الصورة، معقبا: " اليوم رأيت أن الشباب و الشابات اللي لسة متسجل اسمهم بقوائم الانتخابات هم الذين يتسيدوا المشهد".

هم من يتقدموا الصفوف

وأشار إلى أن عدد الشباب و الشابات هو الأكثر بالمشهد الانتخابي، معقبا: " بالنسبالي حصل تصحيح لأخطاء تاريخية، الناس اللي كانت عارضه عن المشاركة هم من يتقدموا الصفوف اليوم".

الانتخابات الرئاسية نشأت الديهي الانتخابات الشباب التصويت

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