الجامعة العربية تعقد الاجتماع 56 للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة

تعقد إدارة التكامل الاقتصادي العربي بقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الاجتماع (56) للجنة التنفيذ والمتابعة المعنية بمنطقة التجارة العربية الحرة خلال الفترة 10 الي 12 ديسمبر 2023 بمقر الأمانة العامة، وبمشاركة الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وممثل عن المنظمة العربية للتنميةالزراعية.

وتعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المكون الحديث لنظام عربي تجاري الذي سطرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي أصبح المحفل الحقيقي للمفاوضات التجارية ومرجعيتها القمم الدورية والاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولمتابعة تطور أداء المنطقة يتم عقد اجتماعات دورية للجنة التنفيذ والمتابعة المعنية بكافة موضوعات ذات العلاقة بالمنطقة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع ثمان بنود رئيسية، على رأسها بند المتابعة الذي يناقش آليات تنفيذ قرارات القمم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بالمنطقة، كما تقوم الدول الأعضاء بمناقشة أية عقبات قد تواجه تطبيق أحكام المنطقة وذلك من خلال البند الدائم المخصص لذلك على جدول أعمال الاجتماع.

كما يناقش الاجتماع مقترح إنشاء مرصد للتجارة العربية لتسهيل التواصل بين نقاط اتصال المنطقة لتسريع حل ومعالجة أية عقبات قد تواجه التجارة العربية البينية بين الدول الأعضاء.

كما يناقش الاجتماع مستجدات تطبيق الملاحق الجديدة المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة في مجال ( القيود الفنية على التجارة- الصحة والصحة النباتية – تسهيل التجارة – الملكية الفكرية) ومتابعة إنشاء اللجان المعنية لتطبيق تلك الملاحق، وكذلك متابعة أداء فرق العمل واللجان المنبثقة عن لجنة التنفيذ والمتابعة، ومنها الفريق العربي للمتخصصين في مجال لمنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، والفريق العربي لحماية المستهلك، والفريق العربي لسلامة الغذاء.