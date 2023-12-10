نقيب التمريض بعد إدلائها بصوتها: أنظار العالم تتجه إلى مصر

أدلت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمدرسة يوسف جاد الله الرسمية بلجنة فرعية 11 التابعة لمحافظة الجيزة.

وأكدت نقيب التمريض على ضرورة المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين في الانتخابات الرئاسية، باعتباره واجب وطني، حيث أن أنظار العالم تتوجه نحو مصر خلال الانتخابات.

وقالت إن النقابة وجهت كافة أعضاء هيئة التمريض البالغ عددهم أكثر من 300 ألف ممرض وممرضة إلى ضرورة الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية التي كفلها الدستور والقانون.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، إن النقابة العامة للتمريض زارت على مدار شهرين نحو 25 محافظة، أكدت خلالها على أهمية المشاركة الإيجابية لأطقم التمريض في المحافظات وأسرهم في الانتخابات الرئاسية.