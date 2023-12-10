عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب التمريض بعد إدلائها بصوتها: أنظار العالم تتجه إلى مصر

نقيب تمريض
نقيب تمريض

أدلت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمدرسة يوسف جاد الله الرسمية بلجنة فرعية 11 التابعة لمحافظة الجيزة.

وأكدت نقيب التمريض على ضرورة المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين في الانتخابات الرئاسية، باعتباره واجب وطني، حيث أن أنظار العالم تتوجه نحو مصر خلال الانتخابات.

وقالت إن النقابة وجهت كافة أعضاء هيئة التمريض البالغ عددهم أكثر من 300 ألف ممرض وممرضة إلى ضرورة الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية التي كفلها الدستور والقانون.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، إن النقابة العامة للتمريض زارت على مدار شهرين نحو 25 محافظة، أكدت خلالها على أهمية المشاركة الإيجابية لأطقم التمريض في المحافظات وأسرهم في الانتخابات الرئاسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

المرشح الرئاسى حازم عمر يتفقد لجنة مدرسة الشهيد احمد وحيد بالزقازيق

وزير الداخلية : استقرار في كافة المحافظات والعملية الانتخابية تسير بانتظام

النائبة نورا علي لصدى البلد: الإقبال الكبير على الانتخابات رسالة أمان واستقرار لمصر|فيديو

وزير الداخلية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

عقب الإدلاء بصوته.. الفريق أسامة ربيع يدعو العاملين بالهيئة والمواطنين للمشاركة في الانتخابات

المصريين الأحرار: تسهيلات لأول مرة لذوي الإعاقة بالانتخابات الرئاسية الحالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكيم يغنى مع المواطنين بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

حسن شاكوش وتامر عبد المنعم وصبري فواز يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

لبلبة تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقي

مواطنات أمريكيات يغيرن ديانتهن بسبب حرب غزة| ماذا يحدث؟

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ