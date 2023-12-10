دخول حقول غاز جديدة في الجزائر.. واستثمارات بـ 42 مليار دولار

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في مقابلة مع "الشرق" بلومبيرج إن العديد من حقول الغاز الجديدة دخلت الإنتاج في الجزائر.

وذكر الوزير عرقاب أنه ستدخل حقول أخرى الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن شركة "سوناطراك" الحكومية للطاقة ستستثمر 42 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط والغاز.

وأكد عرقاب أن "سوناطراك" ستستثمر 42 مليار دولار في الفترة من 2023 إلى 2027.

وأردف بأن منها "أكثر من 14 مليار مخصصة لتطوير مشاريع الغاز، و3.5 مليار لإنجاز مشاريع بتروكيماوية، وما يقارب نصف مليار دولار لإنجاز مشاريع خاصة بحماية البيئة".



