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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة ناخب خلال الإدلاء بصوته بإحدى لجان الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لفظ ناخب مسن أنفاسه الأخيرة اليوم الأحد خلال الإدلاء بصوته بلجنة قرية كفر بهوت التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية، حيث أصيب بإغماء خلال تواجده باللجنة، وفشلت محاولات إنقاذه وبنقله إلى مستشفى نبروه المركزى يتبين إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.


وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى المركزى بوول صابر توفيق ٥٥ عاما مقيم بقرية كفر بهوت جثه هامدة.


وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أصيب بإغماء خلال الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية داخل اللجنة وفشلت محاولات إنقاذه.


فيما تبين من التقرير المبدئى أن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية و توقف عضلة القلب.


وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الانتخابات الرئاسية الدقهلية امن الدقهلية بهوت هبوط حاد في الدورة الدموية محافظة الدقهلية

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