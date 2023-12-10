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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الحفيد.. حينما تعبر الدراما المسرحية عبر الزمن في قوالب ضاحكة باكية

صدى البلد

حينما ترى عرضا مسرحيا من إنتاج وزارة الثقافة مثل ( الحفيد ) فانت امام عرضا يستوقفك كل ما فيه من عمق ورؤية وأداء.

 

ومسرحية "الحفيد" من إنتاج البيت الفنى للمسرح تحت اشراف المخرج الكبير خالد جلال وتقدمها فرقة المسرح القومى برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوى.

 

العرض الذى يعرض حاليا على المسرح القومى بالعتبة هي عمل مستوحى من روايتين للكاتب الراحل عبد الحميد جودة السحار،وهى تمثل معالجة عصرية لمفهوم الحرية الشخصية ويتناول العادات والتقاليد وكيفية التأثر بها فى قوالب ضاحكة باكية فى ذات الوقت.

وأنت تشاهد مثل هذا العرض فتارة تدمع عيناك من الأحداث الدرامية وتارة أخرى تجد نفسك ضاحكا مبتسما وهى براعة مقدمى العرض الذون نجحوا فى أن يخاطبوا المشاعر الإنسانية المختلفة للمشاهد.

تدور أحداث المسرحية في بيت حسين المحلاوي وزوجته زينب، اللذان يواجهان صعوبات في تربية أبنائهما في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية.

 

والعرض المسرحى إعداد وإخراج المخرج يوسف المنصور بطولة سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، جنا صلاح، أمير عبد الواحد، محمد يسري، زينب العبد، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، محمود سليمان، ليلى عبد القادر، عبده عماد، ماجد مارك، فادي باسم، والطفلان جايدن جورج وزينب، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة.


وسبق وجرى تقديم الرواية من قبل خلال فيلم "الحفيد" عام 1974، وهذه المرة الأولى التى تقدم فيها فى شكل عرض مسرحي.

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