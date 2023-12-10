عبد المحسن سلامة أثناء إدلائه بصوته الانتخابي: كثافة المشاركة تليق بمكانة مصر

أدلى الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم، أمام لجنة مدرسة طارق أبو سريع رمضان للتعليم الأساسي، مركز قليوب بمحافظة القليوبية.



وقال سلامة عقب الإدلاء بصوته، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حق دستوري أصيل وواجب وطنى فى المقام الأول، وتدل على الوعى الكامل لجميع فئات الشعب، وأن لديهم من الحس الوطنى والوعى الفكرى والحضارى ما يجعلهم حريصين على المشاركة فى صنع مستقبلهم بأيديهم.



وأضاف: على المواطنين المشاركة بفاعلية وكثافة بما يليق بمكانة مصر التاريخية والحضارية، ولنقدم للعالم نموذجا فى الممارسة الديمقراطية والاصطفاف خلف طموح الوطن، ونثبت بأنه لدينا إدراك بدقة المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا وعالميا، مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال الصورة المشرفة التى قدمها المصريون فى الخارج خلال مشاركتهم الإيجابية والفعالة فى الانتخابات الرئاسية، بما يؤكد اعتزازهم بوطنهم وتمسكهم بتقدم مسيرته نحو الازدهار.