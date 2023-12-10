مطالب بفرض عقوبات على إسرائيل|طائرات الاحتلال تشن غارات قرب مراكز إيواء جباليا.. صور

شنّت طائرات الاحتلال غارات قرب مراكز الإيواء في مخيم جباليا، وفق ما ذكرت صحف فلسطينية.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بفرض عقوبات على "إسرائيل" وعدم السماح لها بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن.

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الدعوات الدولية لإنهاء الحرب في غزة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ووصف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو الأمر بأنه لا يتفق مع دعم هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس.

وقال نتنياهو في إحاطة لحكومته إنه أبلغ زعماء فرنسا وألمانيا ودول أخرى: “لا يمكنك من ناحية دعم القضاء على حماس ومن ناحية أخرى الضغط علينا لإنهاء الحرب، الأمر الذي من شأنه أن يمنع القضاء على حماس”.