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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قنابل الفسفور تشعل حرائق ضحمة في أرض "حلاوة" بجباليا

عدوان الاحتلال
عدوان الاحتلال

اندلعت حرائق ضحمة في أرض "حلاوة" بجباليا شمالي القطاع، بفعل قنابل الفسفور الكثيفة الذي اطلقها الاحتلال على المنطقة، وفق ما ذكرت إذاعة صوت فلسطين .
ولا يعلم عدد الشهداء والجرحى حتى الآن.
وشنت طائرات الاحتلال غارات قرب مراكز الإيواء في مخيم جباليا.
فيما قالت هيئة الأسرى الفلسطينيين ان هناك العشرات من الخروقات والتجاوزات تسجل يوميا داخل السجون ، علما أن كافة الحالات تصنف بالصعبة والحرجة وبحاجة الى رعاية طبية حثيثة وعلاج حقيقي.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بفرض عقوبات على "إسرائيل" وعدم السماح لها بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن.

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الدعوات الدولية لإنهاء الحرب في غزة، وفق ما ذكرت صحف دولية.
ووصف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو الأمر بأنه لا يتفق مع دعم هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس.

وقال نتنياهو في إحاطة لحكومته إنه أبلغ زعماء فرنسا وألمانيا ودول أخرى: “لا يمكنك من ناحية دعم القضاء على حماس ومن ناحية أخرى الضغط علينا لإنهاء الحرب، الأمر الذي من شأنه أن يمنع القضاء على حماس”.

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بجريمة مروعة عبرة احتجاز عدد من المدنيين الفلسطينيين وتجريدهم من ملابس بشكل يؤكد وحشية الاحتلال والادعاء بأنهم مسلحون للمقاومة وهو الأمر الذى ثبت زيفه.
انتهك الاحتلال آدمية الناس بتصوير أسرى فلسطينيين وهم شبه عراة وهو أمر لن يمر دون عقاب إذ يتيح القانون الدولي معاقبة الاحتلال لكن يبقى أن توجد قوة تحرك القضية بشكل جماعي لمعاقبة الاحتلال على هذا الجرم والحرم الأفضل بقتل الأطفال والخدج في الحضانات وقتل كل فلسطيني في إبادة جماعية للفلسطينيين.
 

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