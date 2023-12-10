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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعجرف وتعسف.. كوريا الشمالية تشن هجومًا عنيفا على أمريكا بعد استخدامها الفيتو

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

أدانت كوريا الشمالية "الفيتو" الذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية ضد مشروع قرار للأمم المتحدة، يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار، في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، وجه كيم سون-جيونج، نائب وزير خارجية كوريا الشمالية لشؤون المنظمات الدولية، الانتقاد، للولايات المتحدة.

وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأحد، أن رغبة المجتمع الدولي في تحقيق السلام والاستقرار، في الشرق الأوسط، "تم دهسها بقسوة مرة أخرى بسبب تعسف وطغيان أحد الأعضاء الدائمين المتعجرفين في مجلس الأمن الدولي".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أفشلت مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، بعد أن استخدمت الفيتو خلال التصويت.

وصوت 13 عضواً لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن، الفيتو ضد المشروع.

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