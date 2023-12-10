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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوطنية للصحافة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، أن الإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية يمثل دليلاً واضحاً على وعي المواطن المصري وإدراكه للتحديات التي تواجهها الدولة المصرية وكذلك ما شهدته مصر من مشروعات تنموية واضحة في مختلف مناحي الحياة.

وأضاف أن الحشود المتواجدة أمام اللجان الانتخابية رسالة واضحة على ان مصرنا الحبيبة ماضية بكل عزم في طريقها للتحديث والتطوير وتبوء مكانتها المستحقة على الخريطة العالمية.
جاء ذلك في تصريحاته بعد الإدلاء بصوته أمام لجنة مدرسة الجيزة القومية للغات صباح اليوم.

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