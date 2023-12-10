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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة عالمية تناقش سبل تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي العقاري

صدى البلد

نظمت شركة ABB العالمية حلقة نقاش أونلاين بعنوان "تحسين كفاءة الطاقة في القطاع العقاري" بالتعاون مع  عز للصلب، ضمن جهودها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع العقاري والوصول إلى الاستدامة.

 

وشارك في الحلقة ممثلون عن الشركتين ناقشوا التحديات التي تواجه تحسين كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت العقارية، وكيفية التغلب عليها من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل أنظمة التحكم والمراقبة والاستشعار عن بعد.

 

وأكد ممثلو الشركة العالمية أن تحسين كفاءة أنظمة الطاقة في المباني يمكن أن يقلل انبعاثات الكربون بنسبة 40%، لا سيما مع توقع زيادة عدد المباني والوحدات السكنية والتجارية في المستقبل. 

 

كما عرضوا الحلول الذكية التي طورتها الشركة لربط أنظمة الطاقة بتقنيات الإنترنت الصناعي والاستشعار عن بعد. 

 

وأكد ممثلو الشركة المحلية أهمية مثل هذه الشراكات لنقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية، بما يساهم في تطوير القطاع العقاري وجعله أكثر استدامة وكفاءة.

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