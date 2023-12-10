نجم الأهلي يعلن إصابة عبد القادر وكريستو قبل المشاركة في كأس العالم

أعلن ماهر همام نجم الاهلي السابق ، عن إصابة نجمي الفريق أحمد عبد القادر وكريستو .



وكتب همام ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" اصابة كُلاً من احمد عبد القادر وكريستو في العضلة الخلفية وسيتم إجراء فحص بالأشعة لتحديد امكانية سفر الثنائي مع بعثة الفريق الى السعودية للمشاركه في كأس العالم ".

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم تحضيراته لكأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وخاض الفريق مرانه مساء أمس على ملعب التتش، والذي بدأ بمحاضرة مطولة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة شباب بلوزداد أمس بدوري أبطال إفريقيا تدريبات استشفائية، فيما شارك باقي اللاعبين في وحدات تدريبية متنوعة داخل التتش.

وأدى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل محمود متولي ورضا سليم لاعبا الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم، حيث قام لاعبا الفريق بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.