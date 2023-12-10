إقبال كثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية في حدائق القبة

شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة حدائق القبة إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وبدأت عملية فتح اللجان الانتخابية والتصويت فى حدائق القبة الساعة التاسعة من صباح اليوم، الأحد.

وشهدت معظم اللجان عملية تنظيمية بداية من استقبال المواطنين المقبلين على اللجان، وتواجد المشرفين والقضاة قبل موعد فتح اللجان وبدء التصويت.

وقام القضاة بفتح المظاريف الخاصة بالحبر الفسفوري والصناديق وفتح باب التصويت.

وشهدت اللجان توافد الناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرلاسية والإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات خصصت 9 آلاف و376 مركز اقتراع، من بينها 11 ألفا و631 لجنة فرعية بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتصويت المصريين في الداخل حدده الجدول الزمني خلال أيام 10، و11، و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل الجمهورية وبدأت لجان الاقتراع عملها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، طبقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.