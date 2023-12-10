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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنشآت والمطاعم السياحة تحتفى بالذكرى الأولى لرحيل رئيسها الأسبق

محمد أمين سبلة
محمد أمين سبلة

حلت منذ أيام ذكرى رحيل رجل عظيم قدم للسياحة المصرية العديد من الإنجازات التى أصبحت أساسا للارتقاء بصناعة السياحة ونموذجاً تحتذى به الدول الراغبة فى ازدهار السياحة بها.

وقالت غرفة المنشآت السياحية والمطاعم، إن الرجل العظيم الذى نحتفى بالذكرى الأولى لرحيله هو القائد والمعلم والملهم لصناعة الضيافة فى مصر المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم محمد أمين سبلة، رئيس غرفة المنشآت السياحية الأسبق، والذى رحل عن عالمنا ليلبى نداء ربه يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 بعد حياة حافلة بالعطاء والنقاء والعمل الجاد والوطنى من أجل سياحة مصرية عالمية، والذى يُعد أحد رموز ورواد السياحة فى مصر ، وأحد كواردها المتميزين والعاشقين لمصر.

وأفادت الغرفة بأنه لخالد الذكر المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم محمد أمين سبلة، رئيس غرفة المنشآت السياحية الأسبق، بأنه تولى مسئولية رئاسة غرفة المنشآت السياحية (قبل تعديل المسمى الحالى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية)، فى ظروف حالكة وصعبة ومريرة أثر الأحداث التى شهدتها مصر عام يناير 2011، وعبر بالغرفة خلال هذه الفترة إلى بر الأمان، وأشاد الجميع في هذه الفترة بقدرته على حُسن الإدارة والخلق، والفكر السديد، إلى جانب النزاهة والشفافية.

وأضافت: “ولقد رحل  المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الأستاذ محمد أمين سبلة، رئيس غرفة المنشآت السياحية الأسبق، تاركاً سيرةً عطرةً من البذل والعطاء والتفاني والإخلاص في خدمة وطنه وستبقى ذكرى طيِّبةً على كلِّ لسان، ومحطةً ملهمةً يحفظها التاريخ في كتابٍ من الفخر والاعتزاز، لتنهل منها أجيال الحاضر والمستقبل”.  

وتابعت: “نبتهل إلى الله.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده فى فسيح جناته، وأن يغفر له ويرحمه، ويجعل مثواه فى الدرجات العلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والأبرار والصالحين”.
 

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