مشهد يليق بالجمهورية الجديدة| الوزراء يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.. ويدعون المواطنين للمشاركة في العرس

شارك وزراء الحكومة في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات والتي تستمر لمدة 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر، وأدلى الوزراء كلُ في اللجنة المخصصة له، مشيرين إلى أهمية المشاركة، وداعين جموع الشعب المصري إلى النزول والإدلاء بأصواتهم.

وحرص كل من وزراء التجارة والعدل والداخلية والتضامن والثقافة والتموين والإسكان وغيرهم من الوزراء على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وزيرة التضامن الاجتماعي

أدلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، بصوتها فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 التى انطلقت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء، وذلك فى لجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي عقب الإدلاء بصوتها بأن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على كل مصري ومصرية، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

وزير الاتصالات

أدلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصوته فى الانتخابات الرئاسية ، فى مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.

وعقب الإدلاء بصوته، صرح الدكتور عمرو طلعت:"حرصت اليوم على الإدلاء بصوتى لأن المشاركة فى الانتخابات تعد واجبا وطنيا على كل مواطن يطمح فى غد أفضل لبلدنا الغالية".

وأكد طلعت على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية ، داعيا جموع المصريين للاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستوري والمشاركة بفاعلية وإيجابية في تشكيل مستقبل الوطن.

وزير العمل

أدلى حسن شحاتة، وزير العمل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم الأحد، باللجنة الفرعية رقم 9، بمدرسة الشهيد مصطفى يسري ابو عميرة بقسم مصر الجديدة.

وكان شحاتة وجه مديريات العمل بالمحافظات، أمس السبت، بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم الأحد والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن، وموافاة "فريق العمل المركزي"- الذي شكله الوزير بكافة التفاصيل على مدار اليوم.

وزير الشباب والرياضة

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التوجه إلى مقر لجنته الانتخابية في مدرسة طبري الشروق ، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعرب صبحي عن حرص المواطنين، وخاصة الشباب، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بهدف دعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. كما أشار إلى توافد المواطنين من جميع الفئات العمرية لممارسة حقهم الدستوري من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وزير التعليم العالي

أدلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم وذلك بمقر لجنة "مدرسة سيزا نبراوي" بالقاهرة الجديدة.

وحث عاشور خلال إدلائه بصوته، جميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب على الإدلاء بأصواتهم.

وزير الداخلية

أدلي اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية صباح اليوم الأحد بصوته فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 م بمقر لجنته الانتخابية.

وأكد الوزير أن أجهزة وزارة الداخلية فى حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم لممارسة حقهم الدستورى فى مناخ آمن.

وزير النقل

أدلى المهندس كامل الوزير – وزير النقل بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم في لجنة مدرسة سيزا نبراوى الإعدادية بنات بالتجمع الخامس.

وقال وزير النقل في تصريح له عقب إدلائه بصوته، "إن اليوم هو عُرس ديمقراطي بكل ما تحمله الكلمة من معان لواحد من أهم الاستحقاقات الدستورية معربا عن سعادته بالإقبال الكبير للمصريين والذي رفعوا أعلام مصر لانتخاب رئيس مصر القادم للفترة 2024- 2030.

وزير التنمية المحلية

أدلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بلجنة مدرسة نبوية موسي الثانوية بنات بمدينة نصر ، و شهدت اللجنة الانتخابية توافد واصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح تزامنا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة ٣ أيام ، حيث اصطف الناخبون رافعين أعلام مصر.

وأكد اللواء هشام آمنة ، أن الوزارة والمحافظات بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات المعنية وفرت جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وتذليل كل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم.

وزير الزراعة

أدلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.

وعقب الإدلاء بصوته دعا وزير الزراعة الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر، وجموع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية والتي يشهدها العالم والمنطقة.

وزير التجارة والصناعة

انتهى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة من الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة القرية السياحية الأولى في مدينة 6 أكتوبر.

وتوافد على لجنة القرية السياحية الأولى بالحي المتميز بـ 6 أكتوبر عدد كبير من الناخبين منذ الساعة السابعة والنصف صباحا وتزايدت الاعداد مع فتح باب اللجان للناخبين.

وزير الإسكان

أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية، بالتجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة، مشيداً بالتنظيم الجيد والمشرف لهذا العرس الانتخابي.

وزير التعليم

أدلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.

وأكد حجازي أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن الوزارة كان لديها حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء واهمية المشاركة الإيجابية.

وزير الطيران المدني

أدلى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بصوته في الانتخابات الرئاسية، في اللجان المخصصة لإدلاء الناخبين في مطار القاهرة الجوي، حيث أدلى في لجنة الصالة الموسمية بالمطار.

ويخصص مطار القاهرة الجوي، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من اللجان الانتخابية بالقرب من مباني الركاب في مطار القاهرة الجوي، تسهيلا على العاملين داخل مطار القاهرة والعاملين بوزارة الطيران والشركات التابعة لها والعاملة في المطار؛ وأيضا تسهيلا على المسافرين والقادمين من الخارج ورواد المطار من ذويهم.