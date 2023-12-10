القوة الناعمة حاضرة| حكيم يغني أمام اللجنة.. العوضي: “بصوت من زمان”.. ولبلبة ومادلين طبر وسط الناخبين

الانتخابات الرئاسية 2024.. بدأت مصر اليوم الأحد أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة ثلاث أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، للإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة في اليوم الأول من الانتخابات، وذلك داخل لجانهم الانتخابية في مناطق مختلفة داخل محافظتي الجيزة والقاهرة.

أحمد العوضي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وقام الفنان أحمد العوضي، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمنطقة عين شمس بمسقط رأسه، وقال الفنان أحمد العوضي: "بدلي بصوتي من ساعة ما بقى لينا الحق في إننا ننتخب، واديت صوتي لأن ده حقي وحق كل مصري لازم الشعب المصري ينزل وينتخب، لأن احنا الدستور بيكفلنا ده".

وتابع العوضي: "شايف إن فيه إقبال كبير جدًا مكنتش متخيله وسعدت إني شوفت كل ده، وشايف إن الشباب كلهم برا ودول شباب عين شمس، ديه منطقتي وبطاقتي لسه عين شمس عشان كده جيت هنا".