عقب الإدلاء بصوته.. خالد الجندي : شهادة لوطن يستحق والإيجابية منهج قرآني

أدلى الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بصوته بالانتخابات الرئاسية بمدرسة النصر بالحي المتميز بالسادس من أكتوبر.

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عقب إدلائه بصوته: "إن شهادة أي مواطن في الانتخابات اليوم هي شهادة إنسان محترم لوطن يستحق".

وأضاف أن الإيجابية منهج قرآني فالحرية والكرامة والحياة معناها الإيجابية، لافتا إلى أن البعض يريد تقاعس الناس عن أداء مهامهم، فلابد من الجميع أن يكونوا إيجابيين، فلا يوجد شخص سلبي في القرآن، وأمرنا النبي بالإيجابية، مهما كانت الظروف، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي قال (إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل).