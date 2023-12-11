تعمقن في القرآن وتحولن للإسلام.. أمريكيات يصفعن الاحتلال ضربة قوية مناصرة لسكان غزة

عقب عاصفة الأقصى والتي شنت بعدها قوات الاحتلال هجمات عنيفة على سكان غزة خلفت ضحايا بالآلاف قامت فتيات أمريكيات بالرد على جيش الاحتلال بصفعه صفعة قوية وذلك بتحولهن إلى الإسلام .

فتيات أمريكيات تعتنق الإسلام بسبب غزة

نقلت صحيفة الديلي ميل تصريحات عن إحدى هؤلاء المتحولات نحو الإسلام وتدعي ميجان رايس وتبلغ من العمر٣٤عاما من شيكاغو انه في البدايه استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة ثم بدأت تتعمق في القرآن وتقول انها وجدت صدى به مع قيمها وانه مناهض للقمع ومناصر للتسوية وفي غضون شهر اعتنقن الإسلام.

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