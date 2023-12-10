سامح الصريطي: نزول الشعب المصري رسالة للعالم وأكثر من مجرد تصويت

علق الفنان سامح الصريطي، على اصطفاف و ازدحام المواطنين أمام لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر، قائلا: " هذا هو وعي الشعب المصري، وهو عارف إن العالم بأكمله ينظر إلى مصر بشكل عام".

وأضاف "الصريطي"، خلال مداخلته على شاشة القناة الأولى المصرية، أن نزول و مشاركة الشعب المصري ليس فقط للانتخاب و لكن لتوجيه رسالة للعالم أكثر من مجرد إعطاء صوت، و هو نتاج للشعب المصري.

وأشار إلى أن الفن هو انعكاس للواقع، و دائما يقوم بدعوات إيجابية و يدفع الانسان، و يدعو للقيم النبيلة و منها أن يكون المواطن إيجابي في مجتمعه و قضاياه.

وعقب، "سلاحك الأساسي هو تاريخك و عمقك، كل شيء بدأ من مصر ام الدنيا".