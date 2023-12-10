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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة|جونسون قد يعود لمنصب رئيس وزراء بريطانيا مجددًا.. تفاصيل

بوريس جونسون
بوريس جونسون

من المتوقع أن يعود رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إلى داونينج ستريت بشكل مثير بعد أقل من 18 شهرًا من الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء.

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، يعتقد المطلعون على الأمر أنه يمكن تشكيل ائتلاف غير مسبوق بين جونسون وزعيم حزب بريكست السابق نايجل فاراج.

ويتعرض رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك، لضغوط شديدة بشأن خطته لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا، والتي قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأنها غير قانونية.

كما أن هناك عددًا من أعضاء الحزب المعارضين لسوناك يحاولون زعزعة استقرار وضعه بسبب إقالة سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية، واستقالة نائب وزير الداخلية لشؤون الهجرة روبرت جانريك على خلفية الخلافات فيما يخص سياسة الهجرة.

وقال مطلعون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الصبر بدأ ينفد الآن، مع اقتناع العديد من أعضاء حزب المحافظين بأن إعادة الرجل الذي قادهم إلى فوز ساحق في الانتخابات العامة الأخيرة هي الطريقة الوحيدة لمنع الهزيمة في الانتخابات التالية، مؤكدين أن التوقيت محرج بالنسبة لسوناك، حيث يستعد لإجراء تصويت حاسم على مشروع قانون رواندا.

وأضافت الصحيفة أن العديد من أعضاء حزب المحافظين يرون أن عودة جونسون إلى هذا المنصب هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذ حزبهم من الخسارة في الانتخابات المقبلة.

وبشأن وجود خطط للائتلاف مع فاراج، رفض بوريس جونسون الأمر، فيما قال مصدر مقرب من فاراج إن كل اتفاقيات بين السياسيين ستؤدي إلى نتائج مؤسفة.

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جونسون داونينج ستريت ريشي سوناك سوناك

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