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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نقيب المحامين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية.. ويطالب المواطنين بالمشاركة الإيجابية

النقيب عبدالحليم
النقيب عبدالحليم علام

أدلى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، فى لجنة مدرسة المنشية الابتدائية بالإسكندرية، وسط حضور كبير من السادة المحامين، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الأول.

وطالب نقيب المحامين، عقب إدلائه بصوته، المواطنين بالتوجه إلى اللجان وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المصريين يثبتون دائما قوة في التعبير عن أنفسهم وذلك من خلال المشاركة في هذا المشهد الديموقراطي الحقيقي.

جولة تفقدية لمحافظ الإسكندرية لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من عدم وجود عوائق

وتشهد لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول للتصويت، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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