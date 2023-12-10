جولة تفقدية لمحافظ الإسكندرية لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من عدم وجود عوائق

قام محافظ الإسكندرية بجولة ميدانية، السيد محمد الشريف، بمنطقة سابا باشا باليوم الاول في الانتخابات، بإلقاء الضوء على جهود الحكومة لضمان سير عملية الانتخابات بشكل فعّال وسلس. حيث قام السيد الشريف بتفقد المقار واللجان الانتخابية، لضمان استعدادها وتجهيزها لاستقبال الناخبين بشكل يليق بأهمية هذا الحدث الوطني.



محافظ الإسكندرية