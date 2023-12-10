جامعة الفيوم: افتتاح دورة إعداد المعلم الجامعي 48 بكلية التربية

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، الجلسة الافتتاحية لدورة إعداد المعلم الجامعي الثامنة والأربعين، والتي تستمر خلال الفترة من ١٠ /١٢ / ٢٠٢٣ وحتى ١٤ /١٢ / ٢٠٢٣.



ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك اليوم الأحد الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ بقاعة المؤتمرات بكلية التربية.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاتة أن الوقت الحالي يتيح توفير العديد من التسهيلات من أجل الأجيال الجديدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بهدف مساعدتهم في عمليات التدريس والتدريب، ولذلك فإن دورة إعداد المعلم الجامعي من الدورات المهمة التي توليها جامعة الفيوم اهتمامًا كبيرًا لأهميتها والدور الذي تلعبه في تنمية قدرات الدارسين خلالها.

وأوضح محمد فاروق الخبيري أن دورة إعداد المعلم الجامعي تأتي أهميتها من الرسالة التي يؤديها أعضاء هيئة التدريس من أجل تعريف أعضاء هيئة التدريس بطرق وأساليب إيصال ونقل المعلومات المعرفية والمواد الأكاديمية إلى الطلاب على اختلاف تخصصاتهم ما يعتبر دعمًا لعضو هيئة التدريس للقيام بالدور المنوط به سواء على المستوى البحثي أو المجتمعي.

وأشار الدكتور عرفه صبري حسن إلى أن دورة إعداد المعلم الجامعي تتيح للباحثين التعرف على أنشطة وأهداف القطاعات الثلاثة بجامعة الفيوم والتي تعتبر تأكيدًا على أهمية مواصلة التعلم والمعرفة.

وأضاف الدكتورعاصم العيسوي أن الباحث والمعلم الجامعي في أمس الحاجة إلى التعرف على آليات إيصال المادة العلمية إلى الطلاب وتأدية الخدمة التعليمية على نحو أفضل وأكثر تميزًا، وضرورة مواصلة التدريب واكتساب المهارات.

وأوضحت الدكتورة آمال جمعة أن المشاركين خلال دورة إعداد المعلم الجامعي يبلغ عددهم ١٢ من الباحثين وأن الدورة تشمل محاضرات تتعلق بالالتزامات الجامعية لعضو هيئة التدريس من حيث التدريس والامتحانات وآليات التقويم والمتابعة وسيكولوجية الطالب الجامعي وميكنة نظم التعليم من حيث بنوك الأسئلة وملف الإنجاز الالكتروني والتصحيح الالكتروني، بالإضافة إلى الساعات المعتمدة وأخلاقيات البحث العلمي والتدريس المصغر وكذلك استراتيجيات التدريس في المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى الجامعة ومجتمع بيئة الفيوم من حيث دور الجامعة في تنمية المجتمع والتعريف بالوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة والخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وصندوق الزمالة والرعاية الطبية.

وتابع الدكتور أحمد علي وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الدورة تتناول كذلك إدارة الجودة الشاملة والاعتماد المؤسسي وأساسيات التحول الرقمي والبنية التحتية لشبكة معلومات الجامعة، وكذلك مشروع البوابة الالكترونية والتعرف على خدمة موقع الجامعة والبريد الالكتروني والرسائل الفورية والبحث في الانترنت.

وتابع الدكتور عبد الناصر شريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن من أهداف الندوة التعريف بالجامعة والتعرف على الدور الرئيسي للتعليم الجامعي وأهميته في تنمية المجتمع وتطويره والوقوف على جهود التطوير المستقبلية والخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وتنمية القدرات، والتعرف على أساسيات المنهج الجامعي، وفهم سيكولوجية الطالب الجامعي واحتياجاته التعليمية.

كما أشارت الدكتورة علا عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أن الدورة تعمل على التعريف بقانون تنظيم الجامعات والتدريب علي استراتيجية التدريس للطلاب الجامعيين، والتعرف على أسس كتابة المقررات وتوظيف تكنولوجيا التعليم واكتساب مهارات التقويم والقدرة على العرض والاتصال والتدريس الفعال.