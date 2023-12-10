نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024

أدلى الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، اليوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر ،بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بمقر لجنته الانتخابية رقم 4 ،بمدرسة عصمت عفيفى الإعدادية.

ودعا الدكتور عبدالعليم، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة للمشاركة الإيجابية وأداء واجبهم الوطني في الانتخابات، مشددا فى ذلك على فئة الشباب الجامعي بوجه خاص لكونه الشريحة المجتمعية الأساسية التي تزيد عن نصف عدد السكان في مصر، وهم القوة الدافعة لحركة المجتمع والقادرون على إحداث التنمية والتطور المطلوب وفق احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن

المشاركة في الاستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع لدعم المسار الديمقراطي ولاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي يشهدها الوطن.