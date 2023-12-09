أخبار التعليم| الكليات المتاحة بالجامعات الأهلية للالتحاق بها في الفصل الدراسى الثاني.. آخر موعد للترشح لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية 2023

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. رعاية شباب حلوان تطلق مسابقة فنية l للطلاب

أطلقت جامعة حلوان مسابقة بحثية فنية لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم عددا من الدورات.. اليوم

يُنظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة الإيطالية.

وأوضح المركز أنه تم تصميم الدورة لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإيطالية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية.

جامعة القاهرة تنظم دورة لأعضاء هيئة التدريس حول التعليم المبني على حل المشكلات

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

طب بشري واسنان وصيدلة.. الكليات المتاحة بالجامعات الأهلية للالتحاق بها في الفصل الدراسى الثاني

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاح الدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالقطاع الطبي، حيث جاءت الجامعات المتاحة بها كليات الطب البشري "المنصورة الأهلية - الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية".

آخر موعد للترشح لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية 2023

أعلنت جامعة عين شمس عن جوائز الجامعة التقديرية وكذلك التشجيعية للعام 2023.

تمنح الجامعة الجوائز التقديرية بواقع 17 جائزة في ثمانية مجالات على النحو التالي:

العلوم الطبية (ثلاث جوائز) - العلوم الهندسية (جائزتان) – العمارة (جائزة واحدة) - العلوم التكنولوجية (جائزتان)- العلوم التربوية (جائزة واحدة)- العلوم الأساسية (ثلاث جوائز) - العلوم الاجتماعية (أربعة جوائز) - العلوم الزراعية (جائزة واحدة).