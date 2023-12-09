آخر موعد الترشح لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية 2023

تعلن جامعة عين شمس عن جوائز الجامعة التقديرية وكذلك التشجيعية للعام 2023

تمنح الجامعة الجوائز التقديرية بواقع عدد 17 جائزة في ثماني مجالات على النحو التالي:

العلوم الطبية(ثلاث جوائز)- العلوم الهندسية(جائزتان) – العمارة(جائزة واحدة) - العلوم التكنولوجية(جائزتان)- العلوم التربوية(جائزة واحدة)- العلوم الأساسية(ثلاث جوائز) - العلوم الاجتماعية(أربعة جوائز) - العلوم الزراعية(جائزة واحدة)

بينما تمنح الجامعة الجوائز التشجيعية للعام 2023 بواقع عدد 10 جوائز في خمسة مجالات على النحو التالي:

العلــوم الأساسية (جائزتان) تتضمـن (جائــزة فــى مختلــف العلــوم الأساسية / جائـزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية (

العلــوم الزراعية (جائزتان) تتضمن (جائـزة فى مختلف العلوم الزراعية / جائزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية).

العلــوم الطبيـة (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الطبية / جائزه للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلـوم الطبية).

العلــوم الهندسـية (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الهندسية / جائزة فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الهندسية).

العلوم الاجتماعية (جائزتان)

يتــم الإعلان لــدى كليــات ومعاهــد الجامعــة عــن التقــدم لنيــل جوائــز الجامعــة (التقديرية – التشجيعية) واســتلام المســتندات المطلوبــة للتقــدم حتــى 31 ديســمبر 2023 مع ضرورة التقدم قبل هذا الموعد بفترة كافية ليتسنى مراجعة جميع الأوراق المطلوبة.

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن جوائز الجامعة التشجيعية وشروطها وآخر موعد لتقديم طلبات الترشح للعام 2023، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://staff.asu.edu.eg/ar/awards-system/award/1/ain-shams-appreciation-award

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن جوائز الجامعة التقديرية وشروطها وآخر موعد لتقديم طلبات الترشح للعام 2023، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/staffPortal/ar/page/1/ain-shams-university-appreciation-award



ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم للجوائز ل وذلك قبل هذا الموعد بفترة كافية حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة.



واختتم الطاقم الإنجليزي الطبي التابع لمؤسسة شفاء القلوب الصغيرة الخيرية – البريطانية، زيارته الطبية لمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وأ.د علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس حيث أستقبل الدكتور طارق يوسف بمكتبه بمركز التدريب وتطوير التعليم الطاقم الطبي الأنجليزي بقيادة ا.د رامانا دانابونين أستشاري جراحة قلب الأطفال والعيوب الخلقية بمستشفى الدرهاى بإنجلترا، والطاقم الطبى المعاون والذي ضم الدكتورة ماري هوران إستشاري طب الأطفال، والدكتور أرول نارايانان إستشاري أمراض قلب الأطفال.

وتقدم الدكتور طارق يوسف بالشكر والتقدير للطاقم الطبى لما بذلوه من جهد، خلال فترة زيارتهم للمستشفى على مدار الأسبوع الماضي والتي أثمرت عن إجراء عمليات قلب للأطفال المعقدة مجاناً لعدد ١٥ حالة من حالات القلب المعقدة والعيوب الخلقية للأطفال بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس.

وأشار إلى الرغبة فى توقيع بروتوكول تعاون مستمر، كما طلب تقديم تقرير عن ما حدث خلال الزيارة وكذلك وضع خطة مستقبلية للتعاون، ووضع برنامج تدريبى لفريق العمل، مؤكداً تضافر كافة الجهود للدعم الكامل.

وعلى الصعيد الآخر أكد على تضافر كافة الجهود والدعم الكامل من جانبه وجانب كلية الطب على إنجاح هذا المشروع بالغ الأهمية مشيراً الى أن كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس تخطو خطوات جادة للتطوير ومساعدة العديد من المرضى بمصر وتوفير الأجهزة المتطورة والحديثة.

كما تمت مناقشة الإيجابيات والتحديات التي نجمت عن الزيارة ومناقشة الخطط المستقبلية لإستمرار التعاون بين الطرفين، اللذان أتفقا على ملامح أولية لتوقيع بروتوكول تعاون مستمر لصالح مرضى القلب والعيوب الخلقية للأطفال في مصر، وأيضاً القيام بعدد من الزيارات القادمة من مصر الى المملكة المتحدة البريطانية والعكس، حيث يكون هدفها الأول هو خدمة المرضى وتدريب أطباء الإمتياز وأعضاء هيئة التدريس في مجال جراحة القلب المعقدة للأطفال، والذى يعد من المجالات الطبية النادرة فى مصر، حيث يسعى قسم جراحة القلب والصدر وقسم جراحة قلب الأطفال الى تطوير خدماتهم وتنوع الخبرات الطبية لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في مصر، كما شملت الزيارة تقديم خدمات الطاقم الأنجليزي بالتعاون مع الطاقم المصري المتعدد التخصصات في إجراء عمليات القلب المعقدة للأطفال والتشخيص والعناية بالأطفال بالرعاية المركزة بعد العمليات.

وذلك بحضور كل من ا.د محمد الغنام مدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية ، وا.د أشرف عبد الحميد أستاذ جراحة قلب الأطفال كلية الطب جامعة عين شمس، وا.م.د أحمد أبو ستيت أستاذ مساعد جراحة القلب وإستشاري مساعد جراحة القلب بمستشفى الدرهاى بإنجلترا، و د. طه علي مدرس جراحة القلب والصدر بكلية طب جامعة عين شمس ومنسق الزيارة.