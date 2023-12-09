رئيس جامعة بنها يؤكد على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات غدا

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها على أهمية المشاركة باعتبارها حق دستوري وفي ظل التحديات التي تشهدها مصر خلال المرحلة الراهنة، والظروف المحيطة والتى تتطلب تكاتف الشعب المصري وإرسال صورة للعالم بحرص المصريين على اختيار رئيسهم القادم.

جاء ذلك خلال التى قام رئيس جامعة بنها اليوم بكلية التربية النوعية لمتابعة الدراسة بها رافقه خلالها الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوى إلى أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير العملية التعليمية بالكليات بصفة مستمرة والاستماع لأفكار الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تدعم أفكار الطلاب وابتكاراتهم فى كافة المجالات.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال الصيانة بالكلية مشددًا على ضرورة الإنتهاء منها فى المدة الزمنية المحددة لها.

وخلال الجولة التقى رئيس الجامعة، بعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية داخل القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية بالكلية لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والمقرر أن تنطلق غدا الأحد ولمدة 3 أيام بجميع محافظات مصر .