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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس شيوخ القبائل العربية: السيسي أنهى عزلة سيناء وضخ 660 مليار جنيه لتنميتها

علي فريج
علي فريج

قال الشيخ علي فريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، إن سيناء هي أهم بقاع مصر، وهي البوابة التي يأتي منها الخارج أو الشر، وجميع الجيوش التي غزت مصر جاءت من سيناء، وسيناء ستظل مستهدفة طوال الوقت لموقعها ولأهميتها بالنسبة للأمن القومي المصري. 

حديث عن سيناء 

وأضاف "فريج"، خلال لقاء خاص عبر قناة "تن" في تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة، أن سيناء قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت معزولة، وكان البعض يحتاج لـ 6 ساعات ليتواجد في سيناء، ولكن في ضوء اهتمام الرئيس السيسي بسيناء أصبح في ثلاث دقائق من خلال الأنفاق الجديدة. 

وتابع، أن الرئيس السيسي أنهى عزلة سيناء عن محافظات مصر، موضحا أن حرب 1967 كانت تنظر مصر إلى سيناء أنها صحراء، وكان هناك تعليمات أن تظل صحراء جرداء لتكون معوق لأي جيش ويمنع الزراعة فيها، وكان ذلك من أسباب النكسة، ولكن بعد حرب أكتوبر المجيدة، واليوم الدولة تركز جهودها على تنمية سيناء. 

واستكمل، أنه تم صرف 660 مليار جنيه بحجم المشروعات في سيناء، ورئيس الوزراء منذ أيام أعلن عن ضخ 330 مليار جنيه لاستكمال البناء داخل سيناء. 

شيوخ القبائل العربية سيناء عبد الفتاح السيسي محافظات مصر المشروعات

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