عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري عن الانتخابات الرئاسية: مشهد يدعو للفخر

مصطفى بكري
مصطفى بكري

علق الإعلامي مصطفى بكري، على المشهد الانتخابي، قائلا: نحن أمام استحقاق رئاسي جديد وانتخابات رئاسية جديدة بها 4 مرشحين وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه التغطية الخاصة، على قناة صدى البلد، أن المشاهد التي رصدناها اليوم؛ تعبر عن مرحلة جديدة لها أسبابها ورؤاها وأطروحاتها المستقبلية، متابعا: كل مصري لا بد أن يشعر بالفخر بأنه أمام شعب متحضر.

واسترسل: نحن أمام واقع مختلف ورؤية لديها من الفكر والطرح والوعي بما يحدث على أرض الواقع.

وأشار إلى أننا نواجه الآن تحديات غير عادية يستطيع أي مواطن أن يدرك هذه التحديات وتستطيع أن تقرأ المشهد أمامك. 

مصطفى بكري الإعلامي مصطفى بكري السيسي عبد الفتاح السيسي عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

ترشيحاتنا

نقل مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة لمقر لجنته الإنتخابية بالقاهرة

معرفة لجنة الانتخابات بالبطاقة في 3 خطوات

أعضاء الحوار الوطني المصري يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

بالأغاني الحماسية .. توافد الناخبين على اللجان بمركز النمرس | فيديو وصور

إكسترا نيوز: إقبال كثيف من المواطنين منذ فتح لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية

توافد الناخبين على لجان وسط القاهرة في الفترة المسائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منى زكي.. بدء عزاء شقيق أحمد حلمي بمسجد الشرطة |صور

شيرين رضا تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

بعلم مصر.. شابة من ذوي الهمم تحرص على المشاركة بانتخابات الرئاسة بالشرقية

نبيلة عبيد وأشرف زكي وإدوارد.. فنانون بالحبر الفسفوري أول أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ