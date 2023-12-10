مصطفى بكري عن الانتخابات الرئاسية: مشهد يدعو للفخر

علق الإعلامي مصطفى بكري، على المشهد الانتخابي، قائلا: نحن أمام استحقاق رئاسي جديد وانتخابات رئاسية جديدة بها 4 مرشحين وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه التغطية الخاصة، على قناة صدى البلد، أن المشاهد التي رصدناها اليوم؛ تعبر عن مرحلة جديدة لها أسبابها ورؤاها وأطروحاتها المستقبلية، متابعا: كل مصري لا بد أن يشعر بالفخر بأنه أمام شعب متحضر.

واسترسل: نحن أمام واقع مختلف ورؤية لديها من الفكر والطرح والوعي بما يحدث على أرض الواقع.

وأشار إلى أننا نواجه الآن تحديات غير عادية يستطيع أي مواطن أن يدرك هذه التحديات وتستطيع أن تقرأ المشهد أمامك.