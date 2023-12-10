عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أهم الأخبار

توافد الناخبين على لجان وسط القاهرة في الفترة المسائية

مدرسة السيدة زينب
مدرسة السيدة زينب

واصل أهالي السيدة زينب، وعابدين والأزهر والموسكي اقبالهم علي لجان الانتخابات الرئاسية، وذلك في الفترة المسائية من العملية الانتخابية.

وشهد شارع بورسعيد في حي السيدة زينب، زحام مروري شديد، نتيجة تزاحم المواطنين أمام لجنة مدرسة السيدة زينب الجديدة، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

حيث اصطف المئات من المواطنين في طوابير حضارية، أمام صناديق الاقتراع، كما شهدت جميع اللجان الانتخابية في منطقة وسط القاهرة السيدة زينب وعابدين والموسكي والأزهر، حضورًا كبيرًا في صباح اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

حيث توافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام، مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.

وحمل المشاركون في العملية الانتخابية إعلام مصر، كما كانوا يريدون الأغاني الوطنية التي يذيعها منصات إذاعية أمام اللجان.

وشهدت اللجان الانتخابية حالة من التأمين الأمني العالي، علاوة علي تجهيز مظلات وكراسي لكبار السن.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

الأزهر الموسكي السيدة زينب الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الوطني انتخابات الرئاسة 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة الإصلاح الزراعي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة المغتربين بالدقي

شلل مروري في شارع بورسعيد بالسيدة زينب بسبب الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الأزهر وعابدين والسيدة زينب والموسكي كاملة العدد

إقبال كبير من المواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في عابدين

زحام شديد أمام لجان السيدة زينب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. صور

البرلمان العربي: وضعنا خطة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر

ترشيحاتنا

كتائب القسام تعلن حصيلة خسائر فادحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

نقل مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة لمقر لجنته الإنتخابية بالقاهرة

معرفة لجنة الانتخابات بالبطاقة في 3 خطوات

أعضاء الحوار الوطني المصري يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

بالأغاني الحماسية .. توافد الناخبين على اللجان بمركز النمرس | فيديو وصور

إكسترا نيوز: إقبال كثيف من المواطنين منذ فتح لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منى زكي.. بدء عزاء شقيق أحمد حلمي بمسجد الشرطة |صور

شيرين رضا تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

بعلم مصر.. شابة من ذوي الهمم تحرص على المشاركة بانتخابات الرئاسة بالشرقية

نبيلة عبيد وأشرف زكي وإدوارد.. فنانون بالحبر الفسفوري أول أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ