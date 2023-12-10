عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

مدير مكتبة الإسكندرية
مدير مكتبة الإسكندرية

في تطورات ملحوظة لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، قدّم الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، تصريحات هامة حول سير العملية الانتخابية. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة عميقة على التفاصيل المحيطة بهذه العملية التاريخية.

التصريحات الأخيرة لأحمد زايد

أعرب أحمد زايد عن انبهاره بتنظيم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث أشار إلى أنها تتم بشكل منظم للغاية. وأكد أن هناك تفاوتًا كبيرًا في مشاركة فئات متنوعة من المواطنين، من الشباب إلى كبار السن وحتى النساء. وبهذا، يشير زايد إلى تفعيل "ثقافة انتخابية" في المجتمع، حيث بدأ الوعي بأهمية التصويت يظهر بوضوح.

جدول الانتخابات الرئاسية 2024

تجرى الانتخابات الرئاسية في مصر وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. من المقرر أن تكون أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري هي فترة التصويت، حيث يفتتح مراكز الاقتراع أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. ويحدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

عدد لجان الاقتراع والإشراف

تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة، توزع بين 9376 مركزًا انتخابيًا، شاملة المدارس ومراكز الشباب ووحدات الرعاية الصحية.

دور القضاة في الانتخابات

تتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية مهمة الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد. يشمل ذلك رؤساء لجان فرعية ولجان حفظ. يتمتع ما يقرب من 67 مليون ناخب بحق التصويت، حيث تم إغلاق تحديث قاعدة بيانات الناخبين في 25 سبتمبر 2023، استعدادًا للعملية الانتخابية.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات

تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين بأصواتهم في المراكز الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية 2024. وتعكس هذه الغرفة العمليات التزام الهيئة بتحقيق سير نموذجي للعملية الديمقراطية. يرأس هذه الغرفة أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

مشاركة أحمد زايد في الانتخابات

ليس فقط مديرًا لمكتبة الإسكندرية، بل كان لأحمد زايد دور فعّال في هذه العملية الديمقراطية. أدلى زايد بصوته في انتخابات الرئاسية 2024 في منطقة المهندسين. وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، شارك زايد في تعزيز الدور المدني والديمقراطي للمواطنين.

 

في الختام، يبرز تحديد مواعيد الانتخابات والأفرع المختلفة للجان الاقتراع وتفاصيل دور القضاة والمشرفين على العملية. يعكس مشاركة الدكتور أحمد زايد وكذلك الوعي المتزايد في المجتمع الحاجة الملحة لتعزيز الحياة الديمقراطية في مصر.

الانتخابات الرئاسية مكتبة الاسكندرية الشباب جدول الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

موضوعات متعلقة

جولة تفقدية لمحافظ الإسكندرية لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من عدم وجود عوائق

لتأمين الانتخابات بالإسكندرية.. 77 سيارة إسعاف وخدمات طبية مجانية وطوارئ بالمستشفيات والكهرباء

الإسكندرية.. جهود أمنية لتسهيل مشاركة كبار السن والحالات الإنسانية في التصويت.. صور

إقبال جماهيري في الإسكندرية| مواطنون يتدفقون أمام اللجان الانتخابية بكثافة

احتشاد كبير لشباب حزب مصر أكتوبر لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

تعرف على تجهيزات الإسكندرية استعدادا لانتخابات الرئاسة

رئيس المكتب الفني لمحاكم استئناف الإسكندرية يرأس غرفة الانتخابات الرئاسية في 3 محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع التجهيزات النهائية استعدادا للانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

كتائب القسام تعلن حصيلة خسائر فادحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

نقل مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة لمقر لجنته الإنتخابية بالقاهرة

معرفة لجنة الانتخابات بالبطاقة في 3 خطوات

أعضاء الحوار الوطني المصري يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

بالأغاني الحماسية .. توافد الناخبين على اللجان بمركز النمرس | فيديو وصور

إكسترا نيوز: إقبال كثيف من المواطنين منذ فتح لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منى زكي.. بدء عزاء شقيق أحمد حلمي بمسجد الشرطة |صور

شيرين رضا تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

بعلم مصر.. شابة من ذوي الهمم تحرص على المشاركة بانتخابات الرئاسة بالشرقية

نبيلة عبيد وأشرف زكي وإدوارد.. فنانون بالحبر الفسفوري أول أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ