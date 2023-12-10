مدير مكتبة الإسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

في تطورات ملحوظة لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، قدّم الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، تصريحات هامة حول سير العملية الانتخابية. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة عميقة على التفاصيل المحيطة بهذه العملية التاريخية.

التصريحات الأخيرة لأحمد زايد

أعرب أحمد زايد عن انبهاره بتنظيم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث أشار إلى أنها تتم بشكل منظم للغاية. وأكد أن هناك تفاوتًا كبيرًا في مشاركة فئات متنوعة من المواطنين، من الشباب إلى كبار السن وحتى النساء. وبهذا، يشير زايد إلى تفعيل "ثقافة انتخابية" في المجتمع، حيث بدأ الوعي بأهمية التصويت يظهر بوضوح.

جدول الانتخابات الرئاسية 2024

تجرى الانتخابات الرئاسية في مصر وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. من المقرر أن تكون أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري هي فترة التصويت، حيث يفتتح مراكز الاقتراع أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. ويحدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

عدد لجان الاقتراع والإشراف

تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة، توزع بين 9376 مركزًا انتخابيًا، شاملة المدارس ومراكز الشباب ووحدات الرعاية الصحية.

دور القضاة في الانتخابات

تتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية مهمة الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد. يشمل ذلك رؤساء لجان فرعية ولجان حفظ. يتمتع ما يقرب من 67 مليون ناخب بحق التصويت، حيث تم إغلاق تحديث قاعدة بيانات الناخبين في 25 سبتمبر 2023، استعدادًا للعملية الانتخابية.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات

تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين بأصواتهم في المراكز الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية 2024. وتعكس هذه الغرفة العمليات التزام الهيئة بتحقيق سير نموذجي للعملية الديمقراطية. يرأس هذه الغرفة أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

مشاركة أحمد زايد في الانتخابات

ليس فقط مديرًا لمكتبة الإسكندرية، بل كان لأحمد زايد دور فعّال في هذه العملية الديمقراطية. أدلى زايد بصوته في انتخابات الرئاسية 2024 في منطقة المهندسين. وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، شارك زايد في تعزيز الدور المدني والديمقراطي للمواطنين.

في الختام، يبرز تحديد مواعيد الانتخابات والأفرع المختلفة للجان الاقتراع وتفاصيل دور القضاة والمشرفين على العملية. يعكس مشاركة الدكتور أحمد زايد وكذلك الوعي المتزايد في المجتمع الحاجة الملحة لتعزيز الحياة الديمقراطية في مصر.