مسؤولة في "القومي لذوي الإعاقة": كافة الإجراءات كانت ميسرة

قالت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنها كانت على تواصل مع غرفة العمليات في المجلس للاطمئنان على كل شيء، مؤكدة أن هناك تنظيم والتزام كبير، ودخلت ووصلت للجنة الخاصة بها بالسيدات، وقامت بالتصويت بصورة طبيعية.

حديث حجول الانتخابات الرئاسية

وأضافت "كريم"، خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل في تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية عبر قناة "الحياة"، أنها تواصلت مع عدد من السيدات من ذوي الإعاقة، ولم يكن هناك أي مشاكل على الإطلاق، موضحة أن عملية التصويت كانت منظمة بشكل دقيق، ولم تواجه أي عقبات على الإطلاق.

وتابعت أن كل التيسيرات موجودة للكرسي المتحرك لذوي الإعاقة، وكانت كافة الإجراءات ميسرة بالنسبة لذوي الإعاقة، وقامت بالتصويت بصورة طبيعية دون أي مساعدة، وقامت بالإدلاء بصوتها باستقلالية كاملة ولم يكن أحد معها على الإطلاق.

واستكملت، أن هناك 2.5 مليون شخص من ذوي الإعاقة في قوائم الانتخابات، وكان هناك إصرار على تواجد الفرصة لكل ذوي الإعاقة في الانتخابات، ومتواجدين على كل المحافظات المختلفة.