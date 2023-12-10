مصر تحصد 11 ميدالية في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بتايلاند

نجح المنتخب المصري لرياضة الفنون القتالية المختلطةMMA» » في حصد 11 ميدالية متنوعة خلال بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للكبار «MMA» المقامة في مدينة بانكوك بدولة تايلاند خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر الجاري.

وحصد المنتخب المصري 2 ميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية و7 ميداليات برونزية خلال المنافسات.

وحصدت اللاعب روان ياسر على ميداليتين ذهبيتين في منافسات وزن تحت 72 كجم كما حصدت اللاعبة داليا حمدي على ميدالية فضية وأخرى برونزية في منافسات وزن 47 كجم، وساندرا جمال برونزيتين في وزن 65 كجم.

وفاز اللاعب أحمد عوض الشهير بكوكو هامر بميدالية فضية وأخرى برونزية في منافسات الوزن الثقيل، وفاز اللاعب محمد الجابري بميداليتين برونزيتين في منافسات الوزن الثقيل كما حصد عبد الرحمن محمد ميدالية برونزية في وزن 93 كجم.

وأشاد محمد إبراهيم، رئيس بعثة المنتخب ورئيس الاتحاد المصري والإفريقي لرياضة الفنون القتالية المختلطةMMA» » بأداء اللاعبين المصريين في منافسات بطولة العالم خاصة بعد حصد 11 ميدالية متنوعة خلال المنافسات التي شهدت قوة وإثارة بين جميع الدول المشاركة ولكن تمكن الفراعنة من تحقيق ذلك العدد من الميداليات الكبير ليكلل مجهود اللاعبين والجهاز الفني والاتحاد مع اللاعبين على مدار موسم كامل.

وشارك المنتخب المصري لرياضة الفنون القتالية المختلطة بسبعة لاعبين بواقع 4 لاعبين و3 لاعبات وهم أحمد عوض، عبد الرحمن محمد، محمد عصام، محمد أحمد، داليا حمدي، روان ياسر، ساندرا جمال.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للفنون القتالية المختلطة محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري والإفريقي ومحمود سعيد إداري المنتخب ورمضان نعمان مدرب المنتخب.