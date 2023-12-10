قبيل انتهاء اليوم الأول.. استمرار توافد الناخبين على لجان أرض اللواء وبولاق الدكرور

يواصل الناخبون التوافد على اللجان الانتخابية في أرض اللواء وبولاق الدكرور للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.، وذلك قبيل انتهاء اليوم الأول.

يتوافد الناخبين على مقار اللجان الفرعية بمنطقة أرض اللواء وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.